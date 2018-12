Prijs voor schoonmaken besmeurde zwanen in Rotterdamse haven

Vogelklas Karel Schot uit Rotterdam en de Vogelopvang Hoek van Holland zijn in de prijzen gevallen voor hun inzet tijdens de olieramp in de Rotterdamse haven afgelopen zomer. De vrijwilligers van beide instellingen hebben honderden vogels ontdaan van de stookolie uit het schip Bow Jubail.

Alle reden om hen de Groene Vogel uit te reiken, vindt de jury van de prijs van het Rotterdams Milieucentrum. De onderscheiding, uitgereikt door wethouder Wijbenga, is bedoeld voor de groenste vrijwilligers van het jaar.

De mensen van vogelopvangorganisaties hebben tot diep in de nacht doorgewerkt om de vogels weer schoon te krijgen nadat ze onder de olie kwamen te zitten van de Bow Jubail. De tanker voer op 23 juni tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven. Zo'n 220 ton stookolie kwam in het water terecht.

Groene Pluim

Naast de Groene Vogel is tijdens Groene Conferentie in Rotterdam ook de Groene Pluim uitgereikt. Dat is de prijs voor groenste ambtenaar. Dit keer ging de onderscheiding naar Paul van Roosmalen.

Van Roosmalen van de dienst Stadsontwikkeling denkt na over de mogelijkheden van de vele platte daken in Rotterdam, voor wateropvang, energieopwekking en landingsplaatsen voor pakjes-drones.