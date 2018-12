BVV Barendrecht-voorzitter Seltenrijch over ontslag Van der Dussen: 'Zijn er van overtuigd dat het beter kan'

Voor BVV Barendrecht is het een tumultueuze week, met het ontslag van trainer Albert van der Dussen afgelopen maandag. Voorzitter Martin Seltenrijch zag zich geen andere optie meer, ondanks dat Barendrecht alles behalve bekend staat als de club van de ontslagen trainers.

"Dit doet best zeer, want het is niet des Barendrechts", vertelt Seltenrijch. "Wij kiezen over het algemeen voor de lange termijn, daarom is het des te vervelender voor ons en voor Van der Dussen. Het is een combinatie van de resultaten en het vertrouwen tussen de spelers, de technische staf en de trainer. We staan voor ons doen te laag. Het heeft altijd een beetje met kwaliteit te maken, maar wij zijn er gewoon van overtuigd dat het beter kan."

Voorlopig nemen interim-trainers Jermaine Sandvliet en Warry van Wattum de honneurs waar in Barendrecht, totdat er een nieuwe hoofdtrainer is gevonden. Een van de veelgenoemde namen is die van Jack van den Berg. "Er komen zoveel namen voorbij, maar we zijn op dit moment alles op een rijtje aan het zetten en zijn er nog niet uit."

Dit weekend wacht er voor BVV Barendrecht een cruciale uitwedstrijd, bij hekkensluiter VVSB. "Ik heb er alle vertrouwen in dat er zaterdag een goed resultaat neergezet wordt. In eerste instantie moeten we uit de degradatiezone wegkomen en dan langzaam richting de middenmoot kruipen", besluit Seltenrijch. Barendrecht won dinsdagavond in ieder geval met 3-1 op bezoek bij Heinenoord in de tweede ronde van de VoetbalRijnmond Cup .

Bekijk hierboven het hele interview met Martin Seltenrijch.