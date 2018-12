Dordtse gemeenteraad zet uitbreiding daklozenopvang door

De gemeenteraad van Dordrecht houdt vast aan het omstreden plan om de daklozenopvang aan het Kasperspad uit te breiden. Wel hebben partijen de omwonenden toegezegd dat er beter toezicht komt dan er tot nu toe is geweest. De bewoners hebben daar weinig vertrouwen in.

Omwonenden hadden vooraf en tijdens de vergadering gevraagd om een andere locatie voor de opvang te zoeken. ​Zij vrezen voor meer overlast als aan de nachtopvang aan het Kasperspad wordt uitgebreid met een dagopvang, na de sluiting van de locatie aan de Dubbeldamseweg eind dit jaar.

Er is nu al veel drugsgebruik in de buurt van de nachtopvang. Ook hebben omwonenden van het Kasperspad last van troep op straat en wildplassen. Ook zijn er nu al knokpartijen bij de opvang.

Maar van alle partijen in de gemeenteraad zien alleen Gewoon Dordt, de PVV en Beter voor Dordt iets in het zoeken naar een andere locatie. De meeste andere partijen zeggen dat een verhuizing neerkomt op het verplaatsen van de problemen.

ChristenUnie/SGP, VVD en CDA hebben wel gevraagd om harde toezeggingen over de ordehandhaving rond het Kasperspad. Omwonenden klagen nu dat het Leger des Heils buiten kantooruren onbereikbaar is en dat agenten vaak veel te laat komen. Dat moet beter, erkennen de partijen.

Daar is wethouder Peter Heijkoop het mee eens. "We moeten veel meer doen dan tot nu toe", vindt hij. Burgemeester Wouter Kolff zegde nog camera's toe.

Boos

Maar de omwonenden van het Kasperspad hadden aan het eind van de vergadering genoeg gehoord. Ze verlieten boos de raadszaal.