Wijnaldum met Liverpool naar volgende ronde Champions League, De Vrij uitgeschakeld met Inter Georginio Wijnaldum eerder in actie tegen PSG (Foto: EPA - Ian Langsdon)

Oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum heeft zich dinsdagavond met Liverpool ternauwernood geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League. Tegen Napoli was een 1-0 overwinning precies genoeg op Anfield, waardoor 'The Reds' nog over de Italianen heen gaan in de stand van Groep C.

Mohamed Salah was de matchwinner in Liverpool, met een doelpunt in de 34e minuut. Oud-Spartaan Denzel Dumfries pakte met het al uitgeschakelde PSV nog een punt op bezoek bij Inter (1-1). Hierdoor grijpen de Italianen, met oud-Feyenoorder Stefan de Vrij in de gelederen, naast de volgende ronde van de Champions League. Oud-Feyenoorders Ruud Vormer en Sofyan Amrabat presteerden uitstekend met Club Brugge, door Atlético Madrid‏ in eigen huis op 0-0 te houden. Brugge eindigt derde in Poule A, waardoor de Belgische topclub na de winterstop doorgaat in de Europa League.