Hoogvlieter schrijft bluesnummer over Botlekbrug Albert Gerlofsma met zijn Botlekblues Albert Gerlofsma Botlekblues bij de Botlekbrug met Albert Gerlofsma

Hij heeft de blues, de Botlekblues. Albert Gerlofsma uit Hoogvliet is het wachten voor de Botlekbrug zat. Sinds de opening in juli 2015 waren er maar liefst 125 storingen. De 58-jarige inwoner van Hoogvliet schreef daarom uit pure frustratie een bluesnummer over de Botlekbrug.

De tekst stond binnen een paar uur op papier. Vervolgens componeerde hij op gitaar de muziek erbij. Het staat weer vast voor de brug // Het staat weer vast ik wil naar huis terug // Ik sta voor de brug elke dag // Ja ik sta vast, kan niet meer terug // Nee ik sta elke dag te wachten voor de Botlekbrug Albert Gerlofsma Voor de lol nam Albert een filmpje op waarin hij met zijn gitaar het nummer speelt. Hij zette het afgelopen zaterdag op Facebook met de mededeling: "Vanuit het hart van de Hoogvlietse Maasdelta deze blues, niet geïnspireerd maar geïrriteerd door de Botlekbrug, "de Botlekblues", delen mag." Het filmpje ging binnen de kortste keren 'viral' en heeft inmiddels meer dan 1100 likes. "Ik schrok me eigen een ongeluk. Het is tot in Australië doorgedrongen, daar woont namelijk mijn zus," vertelt Albert. Hij hoopt dat zijn Botlekblues iets bijdraagt aan een oplossing voor de malaise rond de Botlekbrug. Maar zo te horen heeft hij er niet veel vertrouwen in. Hij eindigt het nummer namelijk met de zinnen: Tis immoraal dit milieuschandaal // Ook zonder storing heb je dit file verhaal // En de gemeente fikst het niet // Rijkswaterstaat heeft geen idee // En Den Haag daar zeggen ze maar één ding terug // Stik maar in de file voor de Botlekbrug. Albert Gerlofsma