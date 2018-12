Bonte deelt ervaringen over Rotterdamse energietransitie op internationale conferentie

De Rotterdamse wethouder in Polen. Foto: Arno Bonte

In het Poolse Katowice is al anderhalve week een internationale klimaatconferentie aan de gang. Regeringsleiders en ministers uit 190 landen reizen af en aan, om te praten over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Arno Bonte, de Rotterdamse wethouder die zich bezighoudt met energietransitie, is aanwezig.

Hij heeft daar onder meer kennis en informatie uitgewisseld met andere steden. "Hoe pakken zij iets aan, wat heb je nodig?", legt Bonte uit. ''We willen van het busstation Zuidplein het eerste elektrische busstation van Nederland maken. Sommige steden zijn daar al verder in, zoals Glasgow. Dan is het fijn om andere steden te spreken die al eens met dit bijltje hebben gehakt."

Slimme vuilcontainers

Andersom geldt ook dat andere Europese plaatsen wat kunnen opsteken van de Rotterdammers. "Iets dat heel simpel klinkt hier, zijn de slimme vuilcontainers. In Rotterdam hebben we veel ondergrondse containers die voor een deel met sensoren zijn uitgerust. Die worden geleegd als ze vol zitten, wat onnodige ritjes bespaart. Als Rotterdam zijn we een voorloper. Ook andere steden zijn geïnteresseerd."

Bonte heeft in Polen ook een oproep gedaan aan de Europese Unie (EU), om meer geld vanuit Europa beschikbaar te stellen op lokaal niveau. "De EU ziet steden en regio's als plekken die energietransitie vorm moeten geven. Dan zou het helpen als er ook geld beschikbaar komt, direct voor de steden en regio's."

Klimaatakkoord

Woensdagavond staat de terugvlucht op de planning voor de Rotterdamse wethouder. Daarna ga hij met de partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad aan de slag om de besproken plannen op de conferentie verder uit te werken. "Wat dat betreft is de timing perfect. We gaan nu met de raad kijken hoe we de daad bij het woord kunnen voegen."

In 2019 gaat Bonte aan de slag met een Rotterdams klimaatakkoord. Het liefst ziet hij ook een landelijk klimaatakkoord verschijnen, omdat dat volgens hem het makkelijker maakt om doelstellingen in Rotterdam te halen.

"Maar ook als dat landelijke akkoord er niet komt, gaan we in Rotterdam de handen uit de mouwen steken, met alle partners in de stad die daar een bijdrage aan willen leveren."