VIDEO: Bewoner Overschie pakt uit met kerstlichtshow op gevel Het huis aan de Zestienhovensekade.

Bij veel mensen is inmiddels de kerstboom opgetuigd of hangt er een slinger met lampjes in de tuin. Harry Ballemaker uit Rotterdam-Overschie pakt de kerstversiering een stuk groter aan: hij laat elke avond een lichtshow van een half uur zien, op de gevel van zijn huis aan de Zestienhovensekade.

Grote en kleine kerstbomen in de tuin, pinguïns en sneeuwpoppen op de trap, kerststerren tegen de gevel en lichtstrips op de muur: alle attributen in de voortuin van Ballemaker zijn verlicht. Tussen 17:00 uur en 20:30 uur gaat het elk heel uur zo'n dertig minuten los, met verkeersopstoppingen in de straat tot gevolg. Kerstmuziek "We zouden eigenlijk doorgaan tot 21:00 uur, maar sommige buren gaan wat vroeger naar bed. Het moet natuurlijk wel voor iedereen leuk blijven", legt Ballemaker uit. De show gaat gepaard met kerstmuziek, waar de verlichting op is afgesteld. "We zouden eigenlijk doorgaan tot 21:00 uur, maar sommige buren gaan wat vroeger naar bed. Het moet natuurlijk wel voor iedereen leuk blijven", legt Ballemaker uit. De show gaat gepaard met kerstmuziek, waar de verlichting op is afgesteld. De overburen aan de Zestienhovensekade zijn enthousiast over de lichtshow. "Zij vinden het geweldig", zegt hij. "Ze zeiden al dat ze niet eens een kerstboom hoeven te nemen; ze kijken gewoon naar buiten." Leve het internet Het materiaal voor de versiering komt van overal en nergens. "De lampjes komen uit China, de besturing uit Amerika. Leve het internet!", zegt Ballemaker. De kosten? "Ik zou het niet weten", bekent zijn vrouw Jolanda. "Ik denk dat ik er leuk van naar de PC Hooftstraat kan." Het materiaal voor de versiering komt van overal en nergens. "De lampjes komen uit China, de besturing uit Amerika. Leve het internet!", zegt Ballemaker. De kosten? "Ik zou het niet weten", bekent zijn vrouw Jolanda. "Ik denk dat ik er leuk van naar de PC Hooftstraat kan." Niet alleen buiten is de versiering aanwezig. Binnen is het hele interieur in de kerstsfeer, inclusief een groot kerstdorp. "Als je het buiten doet, moet je het uiteraard ook binnen doen", legt hij uit. Ballemaker zou de versiering het liefst het hele jaar laten hangen. "Maar dat vindt mijn vrouw niet goed", zegt hij. Hij is nu al bezig met de plannen voor de kerstversiering voor 2019.