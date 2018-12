Deel dit artikel:













Straatkrantverkoper: 'Dichten hielp mij op straat overleven' Hans Geneugelijk en Suzanne Hammecher van boekwinkel Donner. Hans Geneugelijk.

Hans Geneugelijk is dichter. Hij is ook straatkrantverkoper, regelmatig staat hij bij de ingang van boekwinkel Donner in Rotterdam. In eigen beheer gaf hij al drie dichtbundels uit, maar nu is er een officiële uitgave, die ook in de winkel verkocht zal worden.

Het dichtwerk 'Ik heb een kaartje voor overal en nergens' is in een bijzondere vorm gegoten. Het gaat om een leporello, waarbij de tekst zich letterlijk ontvouwt. Drie kunstenaars maakten deze leporello: beeldend kunstenaar Inge Koenen, ambachtelijk drukker Rozemarijn Oudejans en meestertypograaf Jos van Beers. Overleven Kunstenaar Jos leerde Geneugelijk kennen voor de deur van de boekwinkel en vond zijn verhaal bijzonder. "Ik heb dertig jaar lang op straat gewoond. Het dichten en mijn geloof heeft me geholpen om te overleven", vertelt de dichter. "Ik sliep in kraakpanden en caravans, heb zelfs een pipowagen gehad." Kunstenaar Jos leerde Geneugelijk kennen voor de deur van de boekwinkel en vond zijn verhaal bijzonder. "Ik heb dertig jaar lang op straat gewoond. Het dichten en mijn geloof heeft me geholpen om te overleven", vertelt de dichter. "Ik sliep in kraakpanden en caravans, heb zelfs een pipowagen gehad." Stoned van de drugs of niet, Hans kan altijd dichten. "Ik heb altijd opwellingen, ik schrijf op alle blaadjes die ik tegenkom. Toen ik verslaafd was, waren de gedichten wel iets harder van toon. Ik heb een paar keer opgetreden, waarbij mensen over hun nek gingen. Ik vertelde toen over een overleden maat."