Muziek met een kraakje te beluisteren via Kilrock.

De tijd van de zeezenders uit de jaren ‘60 en ‘70, herleeft op een middengolfzender die uitzendt vanuit ‘s- Gravendeel. De zender heet Kilrock en is bedacht door de 59-jarige Willem Klomps.

De gevel van zijn woning wordt opgesierd door een enorme antenne en binnen staat de rest van de zendapparatuur. Kilrock is een uit de hand gelopen hobby van Klomps. Maar verwacht ondanks de naam geen death metal of snoeiharde rock.

"Kil is een verwijzing naar de rivier”, legt hij uit. "We zenden oude muziek uit, zoals vroeger op de radio te horen was. Niet alleen rock, ook rock and roll. We proberen de oude sfeer van vroeger terug te brengen."

Kraak

Klomps is met radio opgegroeid. "Als ik van school kwam, stond de radio aan. Destijds luisterde iedereen via de middengolf. Ik zend ook bewust op die frequentie uit. Het kraakt, maar heeft wel zijn charme. Bij de zeezenders kwam het geluid ook niet altijd goed door en dan zat je te prutsen met je antenne."

Vooralsnog draait Kilrock alleen muziek en jingles, maar in de toekomst wil Klomps ook zelf programma’s gaan presenteren. "Het is helemaal legaal, vorig jaar hebben we een vergunning aangevraagd en gekregen."

Hoeveel luisteraars hij op de middengolf heeft, weet Willem niet. Online is de zender ook te beluisteren. "Het gaat dan om 15 tot 25 luisteraars op piekmomenten. Mensen laten soms via Facebook ook reacties achter."

Kilrock is te beluisteren via de middengolf op 1224 kHz (kilohertz).