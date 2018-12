Doe mee: Radio Rijnmond gaat weer quizzend het jaar uit

De terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord, de olieramp in de Rotterdamse haven, de droogte deze zomer. En welke wethouder stapte ook alweer op na de zoveelste vertraging bij de ombouw van de Hoekse Lijn?

December is vaak hét moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. RTV Rijnmond doet dat traditioneel in quizvorm. Kwiskoppen is ook in 2018 weer terug, maar nu nóg interactiever.

Elke avond tussen 18:00 uur en 19:00 uur wordt in het laatste uur van Rijnmond Nu op Radio Rijnmond teruggeblikt op de gebeurtenissen van één maand. Woensdag 12 december blikt quizmaster Erik Lemmers terug op januari.