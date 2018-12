Deel dit artikel:













Helikopters blijven op Rotterdam Airport, voorlopig geen uitbreiding vluchten Foto: archief

Er komen voorlopig niet meer commerciële vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dat was alleen mogelijk als de helikopters van het traumateam en de politie van het vliegveld zouden verdwijnen. Dat is uitgesloten, blijkt uit onderzoek van provincie en gemeenten.

Het uitplaatsen van de helikopters kan niet, omdat de nieuwe locaties niet voldoen aan diverse eisen. De plek moet centraal liggen in het gebied (Rotterdam-Den Haag) waar de helikopters nu het meest vliegen. Ook moet de locatie dicht bij een snelweg liggen. Daarnaast stelt Luchtverkeersleiding Nederland hoge veiligheidseisen. Geluidsgrenzen RTHA kan niet meer vluchten hebben, omdat de geluidsgrenzen al zijn bereikt. Verkenner Joost Schrijnen adviseerde de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland daarom in 2017 om te onderzoeken of de helikopters een andere plek konden krijgen. Hun geluidsruimte zou dan kunnen worden benut voor commerciële vluchten. RTHA kan niet meer vluchten hebben, omdat de geluidsgrenzen al zijn bereikt. Verkenner Joost Schrijnen adviseerde de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland daarom in 2017 om te onderzoeken of de helikopters een andere plek konden krijgen. Hun geluidsruimte zou dan kunnen worden benut voor commerciële vluchten. Nu het niet zo ver komt, moet de directie van het vliegveld de hoop vestigen op minister Cora van Nieuwenhuizen. De VVD-minister legt de komende jaren met de luchtvaartnota 2020 en de herindeling luchtruim (2023) aan de Tweede Kamer voor wat er in het Nederlandse luchtruim moet gebeuren. Nieuw besluit RTHA overweegt om volgend jaar een nieuw luchthavenbesluit voor uitbreiding in te dienen bij de minister. Voordat de directie dat doet, moet er nog wel een nieuwe milieueffectrapportage worden gemaakt. Van de huidige rapportage is dan de geldigheid verlopen. RTHA overweegt om volgend jaar een nieuw luchthavenbesluit voor uitbreiding in te dienen bij de minister. Voordat de directie dat doet, moet er nog wel een nieuwe milieueffectrapportage worden gemaakt. Van de huidige rapportage is dan de geldigheid verlopen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) verwacht in de huidige situatie niet dat RTHA veel kans heeft. "De minister vraagt advies aan de regio. Gebleken is dat er weinig draagvlak is. Als de minister draagvlak serieus neemt, acht ik de kans van slagen voor het vliegveld niet groot.'' Lees ook: CDA: Rotterdam The Hague Airport mag niet verder groeien