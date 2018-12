Feyenoord traint nog steeds zonder sterkhouders

Op de woensdagtraining bij Feyenoord ontbraken nog altijd Robin van Persie, Jens Toornstra, Nicolai Jørgensen en Jeremiah St Juste. De vier zijn herstellende van hun blessures en zijn twijfelgevallen voor de wedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard. Jørgensen liet zijn gezicht heel even zien en liep wat rondjes. .

Dinsdag gaf Van Bronckhorst al aan de situatie met de vier geblesseerde spelers per dag te bekijken. De spelers werkten woensdag binnen aan hun verdere herstel.

Voor de rest kon trainer Giovanni van Bronckhorst woensdag over iedereen beschikken op het trainingscomplex 1908. Ook Ridgeciano Haps trainde weer voluit mee, maar de linksback komt pas na de winterstop weer in actie.

Donderdag is Feyenoord vrij en vrijdag en zaterdag volgen er nog twee besloten trainingen in de aanloop naar Feyenoord-Fortuna Sittard. De wedstrijd is zondag om kwart voor vijf.