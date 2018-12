Michel Ball dook in de notarisakten van het stadsarchief

Hoe zag Rotterdam er in de 17e eeuw uit en wat speelde er toen allemaal? Schrijver Michel Ball was ruim twee jaar bezig geweest om deze vragen te beantwoorden. Hij wil lezers het nieuws van toen laten beleven met het boek 'De Pest in Rotterdam en meer'.

“Het boek is een greep uit 170 duizend notariële akten die op website van het stadsarchief Rotterdam staan. Ik behandel meerdere onderdelen. De pest, wijn, kaas, zeep, boeken, muziek en liefde", zegt Ball.

De auteur, die sinds 1996 meehelpt met het maken van uittreksels uit het Rotterdams oud-notarieel archief, maakte een keuze uit de ruim 170 duizend uittreksels op de website van Stadsarchief Rotterdam.

“Er ligt daar zoveel materiaal, daar wilde ik iets mee doen. Want er zijn maar weinig mensen die zelf in de database van het stadsarchief kijken", zegt Ball. De eerste akte die een Rotterdamse notaris in zijn register optekende, dateert van 27 oktober 1585. Het is een arbeidsovereenkomst. Sindsdien hebben Rotterdamse notarissen vele honderdduizenden aktes opgemaakt.

Wat hebben de pest en een notaris met elkaar te maken? “Kooplieden waren als de dood dat hun koopwaar besmet zou worden met de pestbacterie. Ze gingen naar de notaris om een verklaring at te leggen waarin stond dat hun goederen pestvrij waren.”

Ball is nog lang niet uitgeschreven. “Plannen voor een volgend boek over oude ambachten liggen al klaar.” Zijn huidige boek is vanaf zondag te koop.