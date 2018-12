Havenwerkers en politie voeren samen actie op Maasvlakte

FNV Havens en de politiebonden gaan gezamenlijk actievoeren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De protestactie vindt donderdag plaats om 11:55 uur op de Maasvlakte. Voor het tijdstip is gekozen omdat het volgens de bonden vijf voor twaalf is.

De bonden verwachten tussen de zes- en zevenhonderd mensen. De actievoerders dragen witte hesjes. Voor deze kleur werd ook al gekozen bij eerdere acties.

Er wordt 66 minuten actie gevoerd. De bonden vinden dat mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid moeten krijgen om op 66-jarige leeftijd te stoppen.

Dat de politiemensen en de havenwerkers gezamenlijk actie gaan voeren, is nieuw en volgens henzelf niet meer dan logisch. "De politiebonden en FNV Havens zijn ieder op hun eigen manier al bezig bij de politiek om de plannen voor de verhoging van de AOW-leeftijd terug te draaien", zegt Niek Stam van FNV Havens.

Politiemensen en havenwerkers draaien vaak ploegendiensten. Dat is volgens Niek Stam van FNV Havens een werkpatroon dat gemiddeld een kortere levensverwachting met zich meebrengt.



In 2015 is een nieuwe AOW-wet aangenomen. Hierin is bepaald dat de pensioenleeftijd versneld wordt verhoogd naar 67 jaar. Al sinds invoering van deze nieuwe wet wordt er door de bonden gepleit voor een uitzondering voor mensen met een zwaar beroep. Onlangs liep het cao-overleg voor de politie stuk op de eis van de bonden.