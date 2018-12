Deel dit artikel:













Jonge vrouw komt om bij steekpartij Rotterdam-Oost Foto: MediaTV

Een jonge vrouw is overleden na een steekpartij in een woning aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam. De politie heeft een 23-jarige man aangehouden als verdachte.

Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt hoe laat de steekpartij was. De politie werd om 12:20 uur geïnformeerd. De verdachte is later op het station van Eindhoven aangehouden.