Feyenoorder Burger tot 2023 in de Kuip

Feyenoord-talent Wouter Burger heeft overeenstemming bereikt over contractverlenging. De middenvelder heeft zijn in 2020 aflopende verbintenis verlengd tot de zomer van 2023.

De zeventienjarige Burger speelt al sinds zijn tiende voor de jeugdopleiding van Feyenoord. Daarvoor speelde hij bij ZBVH en in Oud-Beijerland bij SHO. Sinds dit seizoen maakt hij deel uit van de eerste selectie van Feyenoord. Hij debuteerde in augustus in de voorronde van de Europa League in de Kuip tegen Trencin.

Afgelopen zomer werd hij met het Nederlands Elftal Onder 17 Europees kampioen.