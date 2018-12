Duizend stukken speelgoed voor arme kinderen uit Rotterdam-Feijenoord

Speelgoedauto's, barbies, bordspellen en knuffels. Regiogenoten hebben massaal meegedaan aan de doneeractie van de Albert Heijn aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. In het magazijn zijn vier gangpaden vol gevuld met speelgoed, dat gedoneerd wordt aan arme kinderen uit de buurt.

Supermarktmanager Ferdi Keijzer deed vorige maand een oproep op Radio Rijnmond. Hij vroeg iedereen tweedehands speelgoed, dat nog goed bruikbaar is, in te leveren bij de winkel.

"Speelgoed dat nu niet meer wordt gebruikt, kan bij ons worden ingeleverd. Op deze manier kunnen we het teruggegeven aan kinderen in de buurt die in de kerstperiode geen cadeaus krijgen, terwijl hun klasgenoten wel presentjes ontvangen."



Een ongekend succes, blijkt nu. Meer dan duizend stuks speelgoed zijn ingeleverd. "We hadden niet verwacht dat er zóveel speelgoed zou worden ingeleverd", zegt Keijzer. "Het is ongekend. We hadden dit aantal gehoopt, maar het was een ambitie die we niet dachten waar te maken."

Auto's vol

Uit de hele regio werden tassen vol speelgoed gebracht, legt Keijzer uit. "Als er iemand uit Papendrecht komt met een volle auto met speelgoed, is dat geweldig. Er was ook iemand met een volle wagen die zei: 'ik kom zo nog terug, met een nóg een autootje vol'. "

Ook de Albert Heijn aan de Laan op Zuid deed mee aan de inzamelingsactie. "We willen als supermarkt nauw betrokken zijn bij de buurt", legt filiaalmanager Hans Rustwat uit. "We hebben ons aangesloten bij de Beijerlandselaan om onze krachten te bundelen. Hoe mooi is het dan dat we het speelgoed dit jaar schenken aan de kinderen uit de buurt?"

Broertjes en zusjes

De zeventig kinderen die het speelgoed woensdagmiddag in ontvangst nemen, zijn uitgenodigd via de basisscholen. Het gaat om leerlingen tussen de 6 en 12 jaar, maar ook voor jongere kinderen zijn genoeg dingen ingeleverd.

"Dat speelgoed doen we uiteraard niet weg, maar zetten we in tasjes klaar. Als iemand dan nog een broertje of zusje heeft onder de vier jaar, krijgen ze nog een tasje mee voor thuis", zegt Keijzer. "Het is mooi om op deze manier iets voor de kinderen in de buurt te kunnen doen."