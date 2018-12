Zieke kinderen vergeten hun ziekte even tijdens talentenjacht

In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam stond voor de vijfde keer 'Sophia's got stars' op het programma.

Een talentenjacht met een jury met bekende artiesten en een green room, waar de artiesten konden ontspannen: in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam stond woensdagmiddag voor de vijfde keer 'Sophia's Got Stars' op het programma. Ook werd gevierd dat Sophia TV dertig jaar bestaat.

Sophia’s Got Stars is een talentenjacht voor patiënten en hun broertjes of zusjes. In de jury zaten Ali B, Davina Michelle en Dilana Smith. Presentator Klaas van Kruistum stelde de kandidaten gerust, maakte ze aan het lachen en liet ze ontspannen in de Sophia Room voordat ze het podium op gingen.

Coördinator Annelies Blom: "We willen onze patiënten letterlijk een podiumplek aanbieden, om ze zo te laten inzien dat je altijd jezelf mag laten zien ondanks je beperkingen. ‘Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen’, is dan ook ons motto.”

Sophia TV viert dit jaar het dertigjarig bestaan en maakt al sinds de oprichting kindertelevisie-uitzendingen voor en door de kinderen. Blom: “Hoe vet is het niet om de twee jubilea samen te vieren met een groot feest voor onze patiënten?”