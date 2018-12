De Koopgoot, de Markthal met reuzenrad, de Erasmusbrug. Al deze iconische Rotterdamse plekken komen voorbij in de nieuwe videoclip van Lee Towers.

De clip van het al bestaande Kerst in Rotterdam is in een nieuw jasje gestoken. Lee zelf zien we in de video niet. Wel een aantal mooie shots van Rotterdam in de avond.