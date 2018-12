Feyenoord: geen Ajax-supporters bij Klassieker

Supporters van Ajax zullen niet in de Kuip zitten bij de eerstvolgende Klassieker, op 27 januari. Dat heeft Feyenoord laten weten na het Amsterdamse verzoek om zeshonderd supporters toe te laten.

De Rotterdamse club ontving de afgelopen dagen de brief van Ajax. Feyenoord was verbaasd over het moment. Eerder was tussen beide clubs gesproken over de mogelijkheden om supporters van beide clubs weer toe te laten bij de Klassieker.

''Deze gesprekken zijn weer on hold gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax'' zegt Feyenoord in een verklaring.''Dat Ajax hier nu weer een brief over stuurt, lijkt dan ook vooral voor de bühne. Wellicht om de eigen achterban tevreden te stellen.''

Begin volgend jaar worden de gesprekken hervat, zegt Feyenoord. ''Insteek blijft op welke wijze wellicht al in het seizoen 2019-‘20 er weer uitsupporters bij de Klassieker(s) kunnen zijn.''

Volgens Feyenoord zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. ''Het moet gebeuren onder normale omstandigheden en tegen acceptabele kosten. Op dit moment is er nog geen plan van clubs en overheden, waarin gegarandeerd is dat het ook zo kan verlopen.''