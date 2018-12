Dit zijn de populairste dingen die we dit jaar opzochten op Google

Het naderende einde van 2018 betekent voor Google dat het tijd is om de balans op te maken. Wat typten de mensen in onze regio het afgelopen jaar allemaal in de zoekbalk?

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn de volgende tien zoekopdrachten trending:

10. Boer zoekt Vrouw

Verzamel een paar vrijgezelle boeren, wat gewillige dames en neem een aantal camera's mee. Het resultaat is succes. Het televisieprogrammastaat garant voor miljoenen kijkers en urenlang napraten bij de koffieautomaat.

Blijkbaar houdt het de gemoederen ook dusdanig bezig dat veel mensen het programma opzoeken op Google.



9. Mac Miller

8. Litebit

Op nummer negen van de lijst staat de Amerikaanse rapper Mac Miller. De artiest overleed op 7 september van dit jaar. De 26-jarige man zou volgens het toxicologische rapport zijn overleden aan een combinatie van alcohol en drugs zoals cocaïne en fentanyl, een soort extreme versie van morfine.Je hoort er dit jaar niet bij als je naast euro's geen digitaal geld bezit. Bitcoins waren razend populair. Veel mensen zochten dan ook naar Litebit, een Rotterdams bedrijf waarbij je cryptocurrency kunt kopen, beheren en verkopen.

7. Luizenmoeder

'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent', de meeste Nederlanders kunnen deze woorden niet meer lezen zonder de stem van Juf Ank in hun hoofd te horen. Juf Ank, oftewel actrice Ilse Warringa, was in 2018 een hit met haar tv-serie De Luizenmoeder.

De eerste aflevering is op 14 januari 2018 uitgezonden. De serie speelt zich af op een basisschool en neemt het gedrag van ouders en schoolpersoneel op een humoristische manier op de hak. Volgend voorjaar is het tweede seizoen te zien.

6. Famke Louise

Ze is niet alleen populair op YouTube, maar blijkbaar ook op de zoekmachine van moederbedrijf Google: de 20-jarige Famke Louise Meijer uit Almere. De vlogster die ook aan de weg timmert als zangeres is vaak het mikpunt van kritiek. In oktober van dit jaar verwijderde ze al haar vlogs van haar YouTube-kanaal.

In november verscheen een vierdelige documentaireserie over Famke Louise op Videoland. De (muziek-)video's die de YouTube-ster op haar kanaal uploadt, worden miljoenen keren bekeken.



5. Black Panther

Het is wereldwijd de meest populaire film van 2018: Black Panther. De superheldenfilm van Marvel is tevens de eerste Hollywood-blockbuster met een volledig Afro-Amerikaanse cast.

De film was ook een opmaat naar de kaskraker waar tientallen miljoenen mensen wereldwijd al jaren naar uitkeken: Avengers: Infinity War.



4. Glennis Grace

Alhoewel ze zeker al voor 2018 bestond, is zangeres Glennis Grace het afgelopen jaar ineens heel veel gegoogled. Dat komt omdat ze dit jaar meedeed aan

De 40-jarige zangeres uit de Jordaan schopte het tot de finale van het programma. Daar kreeg ze net niet genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek om de grootste talentenshow van de wereld te winnen. Een 26-jarige illusionist ging er met de hoofdprijs vandoor.



3. Orlando Boldewijn

De overleden Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn is dit jaar ook trending op Google. Mensen zochten in een korte periode zo vaak op zijn naam, dat hij op nummer drie in de lijst is beland.

De 17-jarige Orlando wordt op 26 februari dood gevonden in de Haagse wijk Ypenburg na een afspraak die hij had gemaakt via homodatingapp Grindr.

Voor Orlando is in juli van dit jaar een stille tocht gehouden. Hoe hij precies om het leven is gekomen, is nog altijd niet bekend. De 27-jarige Roy B. wordt ervan verdacht iets met de dood van Orlando te maken te hebben.



2. Fortnite

Voor sommigen is het heel logisch dat dit de nummer twee van de lijst is, terwijl anderen er nog nooit van hebben gehoord.is een van de populairste computerspellen van de laatste jaren.

De game heeft inmiddels al meer dan 40 miljoen spelers, terwijl ontwikkelaar Epic het spel officieel zelfs nog steeds in de testfase heeft.



1.Avicii

Zowel in onze regio als in de rest van het land staat dj Avicii op nummer één. De Zweedse muziekproducer pleegt op 20 april van dit jaar zelfmoord tijdens zijn vakantie in Oman. Zes dagen later brengt zijn familie een open brief uit over de dood van Tim Bergling, zoals Avicii eigenlijk heet.

In de brief staat dat de artiest de druk en stress van zijn werk niet aankon. "Onze geliefde Tim was een zoeker, een breekbare artistieke ziel die zocht naar antwoorden op existentiële vragen. Een perfectionist die reisde en werkte op een tempo dat leidde tot extreme stress. Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen die van zijn fans hield, maar de schijnwerpers liever meed." Avicii werd 28 jaar.



Het jaaroverzicht van de zoekmachine is gebaseerd op wat Google trending zoekopdrachten noemt. Dat betekent dat de betreffende termen aanzienlijk vaker voorkwamen dan een jaar eerder. Het gaat dus niet om de meest uitgevoerde zoekopdrachten.