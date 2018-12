Deel dit artikel:













Calderwood op termijn nieuwe trainer FC Dordrecht Scott Calderwood

Scott Calderwood moet op termijn de nieuwe trainer worden van FC Dordrecht. Over anderhalf jaar, zo is de bedoeling, wordt de interim-trainer naar voren geschoven door de clubleiding. Calderwood is sinds dit seizoen werkzaam aan de Krommedijk, hij begon als assistent van de vorige maand ontslagen Gérard de Nooijer.

In die functie keert Calderwood - die nog niet over de vereiste trainerspapieren beschikt - ook weer terug als FC Dordrecht een nieuwe trainer heeft gevonden. Voor het eind van deze maand wordt een oefenmeester gepresenteerd. Ook Calderwood mag zijn zegje doen in die zoektocht. "Ze houden mij op de hoogte, dat is wel prettig. Ze hebben mij gevraagd met wat voor trainer ik het beste zou kunnen samenwerken." Calderwood vervolgt: "Er moet een nieuwe trainer komen waarmee we iets moois neer kunnen zetten, als dat gebeurt versterken wij elkaar alleen maar. Het moet een trainer zijn die spelers op een positieve manier benadert. Dat is voor deze jonge en talentvolle groep heel belangrijk. Natuurlijk mag je ze wel eens op hun donder geven, maar je moet ze ook vooral bij de arm pakken en ze proberen beter te maken. De trainer moet dus een positief ingesteld persoon zijn." Maar ook een eindverantwoordelijke waarmee Calderwood goed door één deur kan. "Een persoon waarmee ik veel kan overleggen. Iemand die mij een bepaalde vrijheid geeft, dat had ik bij Gérard (De Nooijer, red.) ook. Ik ben wel redelijk dominant. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de club en de spelers." Vrijdag speelt FC Dordrecht een uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht. Dat duel begint om 20.00 uur.