Gewonde man van brand in Schiedamse snackbar is terecht

De zwaargewonde man die sinds 5 december werd gezocht na explosie en brand bij een snackbar in Schiedam is terecht, zo meldt de politie.

Getuigen zagen de man met zijn voeten in brand weglopen van het terrein. De politie vreesde voor zijn leven. Rond half twee 's nachts brandde King's Grill & Snack tot de grond af. 24 appartementen moesten worden ontruimd.

Onduidelijk is of de man als verdachte behandeld wordt. Het OM heeft dit nog niet bepaald. Ook wil justitie niet zeggen om wie het gaat of hoe het met de verwondingen staat.

De politie maakte woensdagmiddag bekend dat de man terecht was. Het OM laat weten dat hij echter al eerder gevonden was. Wanneer precies, is niet openbaar.

Het onderzoek is nog in volle gang. Getuigen zijn nog altijd welkom.