Mogelijk hogere woontoren in ontwikkeling Schiekadeblok Ontwikkelingsplannen Schiekadeblok met woontoren van 150 meter Huidige situaite Schiekadeblok

De woontoren die Rotterdam wil bouwen in het Schiekadeblok kan mogelijk hoger worden dan de 150 meter die de gemeente nu voorstelt in de Gebiedsvisie. Coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks noemden de plannen te mager en drongen er in een commissievergadering bij wethouder Kurvers op aan om meer woningen te realiseren. De gemeente mag tot tweehonderd meter hoogte bouwen in het gebied.

Wethouder Kurvers erkent dat er 'conservatief' is ingezet en belooft te bespreken met toekomstige ontwikkelaars of de toren toch niet hoger kan dan 150 meter. Dat heeft te maken met eerdere mislukte ontwikkelingen in het gebied. "We hebben veel belastinggeld in deze grond zitten en dat willen we terug. Het dilemma? Gaan we voor kwaliteit of kwantiteit en geld", zei Kurvers. De gemeente presenteerde twee weken geleden nieuwe bouwplannen voor het Schiekadeblok met ruimte voor 350 tot 400 woningen en ook kantoren. Naast de hoge toren van 150 meter komen er nog drie torens van 65 tot tachtig meter. Het grootste deel van de bestaande wederopbouwpanden blijft bestaan.



Dat kan volgens de VVD wel wat meer. "We hebben 52 miljoen voor die grond betaald. Daar heeft de gemeente een groot verlies geleden, nu moeten we nog eens bijna vijf miljoen afboeken. Als de wethouder de ambitie opschroeft levert dat meer op", zegt raadslid Jan-Willem Verheij (VVD). Ook noemden PvdA en GroenLinks het aandeel sociale huurwoningen (tien procent) te laag. Biergarten GroenLinks en Partij voor de Dieren wilden weten wat er gebeurt met creatieve ondernemers die nu in het gebied zitten, zoals de Biergarten en Annabel. "Zij hebben veel betekend voor het gebied. Waar kunnen zij naartoe?", vroeg Astrid Kockelkoren. GroenLinks en Partij voor de Dieren wilden weten wat er gebeurt met creatieve ondernemers die nu in het gebied zitten, zoals de Biergarten en Annabel. "Zij hebben veel betekend voor het gebied. Waar kunnen zij naartoe?", vroeg Astrid Kockelkoren. "De tijdelijkheid van ondernemingen als de Biergarten is lastig", erkent Kurvers. "Als dan het einde in zicht komt zijn mensen eraan gehecht." Hij probeert een "goede oplossing" voor de ondernemers te vinden. Luchtsingel De gemeente wil een opvolger van de tijdelijke Luchtsingel, de voetgangersverbinding tussen het Schiekadeblok en Pompenburg en de Hofbogen. "We willen die gebieden, met allebei een eigen karakter, verbinden. Het Central District (Schiekadeblok) heeft een zakelijke uitstraling, waar meer jongeren en starters wonen. En in Pompenburg komen meer gezinnen", zegt Kurvers.

