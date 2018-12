Omwonenden waken voor alternatief plan vliegveld

De omwonenden van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zijn blij met het besluit om de helikopters van de politie en het traumateam niet uit te plaatsen. Maar ze waken voor nieuwe stappen van de vliegvelddirectie.

'"We zijn positief verrast door dit besluit'', zegt Dirk Breedveld, voorzitter van de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV). ''Maar de directie heeft zich al eerder laten ontvallen wellicht een andere koers te willen volgen. Dat betekent dat men twee geluidsruimten wil: één voor het zakelijk verkeer en één voor de helikopters.''

Volgens de BTV hebben twee geluidsruimten grote gevolgen voor de omwonenden. Dan zouden er 27 meer vluchten per dag mogelijk zijn.

De directie van RTHA laat weten dat het besluit geen reden is om af te wijken van het voornemen om de minister van Infrastructuur en Waterstaat te vragen om een nieuw besluit te nemen. ''Maar we gaan eerst met de regio praten. Daarna beslissen we'', zegt een woordvoerder.