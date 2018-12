Boren funderingspalen Zalmhaventoren in volle gang.

De fundering van de nieuwe Zalmhaventoren wordt niet geheid, maar geboord. Daarvoor is gekozen, omdat de palen tot 66 meter de grond in moeten. Boren is dan makkelijker. Ook de geluidsoverlast is minder.

Dat zegt Toby Maes van Fundex, het bedrijf dat de fundering maakt. "Het boren is feiitelijk trillingsvrij en nagenoeg geruisloos. Je hoort alleen de motor van de machines draaien", aldus Maes.

Op de bouwlocatie begint de ochtend met het lossen van twee vrachtwagens met daarop palen van 33 meter lengte. Het transport heeft in de nacht gereden, omdat dit overdag vanwege het drukke verkeer in een stad onmogelijk is.

Een heipaal van 66 meter lengte wordt niet vaak gebruikt, maar is vanwege het enorme gewicht van de 215 meter hoge toren, de strenge veiligheidsregels en de grondsoort is het noodzakelijk. Toby Maes: "Het aantal projecten dat we met deze palen hebben gemaakt in Nederland kun je op twee handen tellen".





Boren in etappes

Eerst wordt een paal tot ongeveer twintig meter in de grond geboord. Het gedeelte onder de grond wordt dan opgevuld met beton. Daarna wordt er tot maaiveld geboord en wordt dat ook nog eens volgestort.

John van Alphen is een van de mannen die op de boormachine werkt: "Dan is de paal tot ongeveer anderhalve meter onder de kop gevuld. We hebben het gewicht van het beton nodig om dieper te kunnen boren. De buis is normaal leeg en wil omhoog als er niets in zit. Het is eigenlijk een dobber. Daarom het beton".

Daarop wordt een nieuwe paal van 33 meter geplaatst. Deze gaat helemaal de grond in en dan komt er bewapening in en wordt ie gevuld met beton. Nu zitten er al ongeveer 40 palen in de grond. Verwacht wordt dat er nog tot en met februari aan de funderingspalen gewerkt gaat worden. In totaal worden er 165 palen geboord.

Internationale aandacht

Voor de Zalmhaventoren is ook internationaal belangstelling. Wouter van der Zwan van BAM: "Dit wordt de hoogste toren van de Benelux. Vanuit het buitenland is er aandacht, omdat er nu ook in Nederland een echte wolkenkrabber gebouwd gaat worden"

Op 25 oktober is de bouw van de 215 meter hoge Zalmhaventoren gestart. Het gebouw wordt dertig meter hoger dan de Euromast. In de flat komen 257 appartementen en 830 parkeerplaatsen. Op de top komt een panoramaterras.