Fouten bij tellen stemmen in Leerdam, VVD-fractievoorzitter verliest zetel Foto: de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Er zijn fouten gemaakt bij het tellen van de stemmen in twee Leerdamse stembureaus. Dat blijkt uit de hertelling van de stemmen. Hierdoor verliest VVD-fractievoorzitter André van der Leest zijn plek in de nieuwe gemeenteraad van Vijfheerenlanden. De nummer zes op de lijst, Nald Rietbergen, komt nu in de raad.