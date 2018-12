Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nog 250 dagen tot groots paardensport kampioenschap in Rotterdam Het CHIO in 2018

Over exact 250 dagen gaat het grootste hippische evenement ooit in Rotterdam van start. Het Kralingse Bos is in augustus het decor van het EK springen, dressuur en para-dressuur. De organisatie heeft woensdag een nieuwe website gelanceerd.

Op de site www.rotterdam2019.com is vanaf nu het programma te bekijken. Het evenement begint op maandag 19 augustus met dressuurwedstrijden voor zowel landenteams als individuele deelnemers. Daarna komen de springruiters en de para-dressuurruiters in actie. In, tijdens en na het paardensportevenement besteedt RTV Rijnmond hier uitgebreid aandacht aan op televisie radio en internet. De drie Europese kampioenschappen vervangen komend jaar het reguliere CHIO.