18-jarige Floor in 't Veld wint talentenjacht 'Sophia's got Stars'

De 18-jarige Floor in 't Veld uit het Brabantse Vught heeft woensdag 'Sophia's got Stars' gewonnen, een jaarlijkse talentenjacht van het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC.

Floor zong het nummer 'Duurt te lang' van zangeres en YouTube-ster Davina Michelle, die ook in de jury zat, net als rapper en tv-ster Ali B. Floor heeft het EEC-syndroom, een zeldzame aandoening waardoor ze blind is en een aantal vingers mist. Ook heeft ze een nierziekte.

Floor ontroerde onlangs veel kijkers van De Wereld Draait Door toen Ali B. haar spontaan had meegenomen naar de studio en ze een onvoorbereid een lied zong. Ze hadden elkaar kort daarvoor ontmoet via de Make-A-Wish-stichting.

"Floor is een bijzondere ziel en zo'n ongelofelijk bijzonder mens", zei Ali B. na afloop van de talentenjacht in het ziekenhuis. Ook Davina Michelle was erg onder de indruk: "Ze vertolkte mijn lied echt prachtig."

Aan de talentenjacht deden patiëntjes en personeel mee van het Rotterdamse ziekenhuis, maar ook van andere kinderafdelingen in het land. Coördinator Annelies Blom: "We willen onze patiënten letterlijk een podiumplek aanbieden, om ze zo te laten inzien dat je altijd jezelf mag laten zien ondanks je beperkingen. ‘Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen’, is dan ook ons motto.”

Tegelijkertijd met de talenjacht werd ook het 30-jarige bestaan van Sophia TV gevierd, een intern kanaal van het kinderziekenhuis. De show werd live uitgezonden voor patiëntjes die er niet bij konden zijn.