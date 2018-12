Analyse: Volksverlakkerij in Dordrecht

Omwonenden van het Leger des Heils aan het Kasperspad in Dordrecht voelen zich belazerd. En dat zijn ze ook. Vooral Beter voor Dordt, de grootste partij van de stad, heeft hierin een kwalijke rol gespeeld, constateert verslaggever Thijs Blom. Een analyse.

Het Leger des Heils verhuist komende zaterdag de dagopvang van dak- en thuislozen van de Dubbeldamseweg naar dezelfde plek als de nachtopvang. Dat is op het Kasperspad. Omwonenden, die al jaren enorme overlast ondervinden, zijn bang dat hun buurt dan helemaal onleefbaar wordt.

Niemand kan het probleem oplossen, hooguit de overlast in het gebied verminderen door beter toezicht en vooral het niet meer concentreren van instellingen voor mensen met problemen. In februari van dit jaar werd bekend dat zorginstelling Yulius zal verdwijnen. Dat helpt zo'n buurt.

Zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen pronkte Beter voor Dordt met dat resultaat en kondigde een beleid aan van "niet meer, maar minder problemen in die buurt". In een brief aan de buurtbewoners 'vergat' de gemeente te melden dat er iets héél anders op handen was.



De wethouders van ruimtelijke ordening, zorg en leefbaarheid - toevallig alle drie van Beter voor Dordt - waren namelijk al geruime tijd in gesprek met het Leger des Heils over de plannen, die pas afgelopen zomer (in juni) naar buiten kwamen.

Dat boze buurtbewoners concluderen dat gemeente en Leger des Heils in stilte een spelletje speelden, is niet zo gek. Dat de geloofwaardigheid van politiek en lokale overheid hierdoor de zoveelste knauw krijgt is een understatement.

Maar Beter voor Dordt maakte het nog veel bonter. Toen de protesten een beetje te luid werden, verscheen twee weken geleden een persbericht, waarin gepleit werd voor verplaatsing van het Leger des Heils. Waar naar toe? Wanneer? Hoe? De realiteit is dat dat helemaal niet kan.

Zo'n actie noemen andere politieke partijen opportunistisch. Maar daar schaamt een beetje politicus zich tegenwoordig niet meer voor. In dit geval heeft Beter voor Dordt zich óók nog hypocriet getoond. Daar zou de partij zich diep voor moeten schamen.

Het concentreren van dag- en nachtopvang op één plek zal overlast aan de Dubbeldamseweg beperken, maar omdat de veelal verslaafde bezoekers bier, drugs en geld nodig hebben, schuift de overlast gewoon naar andere plekken. De omgeving van het Kasperspad dus.