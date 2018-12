Trainer Dogan Corneille heeft zijn contract bij Excelsior Maassluis verlengd. Hij zal minstens nog één seizoen de oefenmeester zijn van de huidige nummer 9 in de tweede divisie.

Corneille nam dit seizoen het stokje over van Jeroen Rijsdijk die naar Jong Sparta vertrok. De club is tevreden met de 44-jarige coach omdat hij aanvallender is gaan voetballen en jeugdspelers de kans geeft.