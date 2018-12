Sliedrecht Sport dames gemakkelijk langs vicekampioen, heren overleven matchpoint

Sliedrecht Sport dit jaar in actie in de Champions League

De Dames van Sliedrecht Sport hebben in een midweekse eredivisiespeelronde gemakkelijk gewonnen van Alterno. Het werd 3-0 (25-14, 25-13, 25-17) tegen de ploeg waar vorig jaar de titelstrijd mee uitgevochten werd.

Op 9 mei van dit jaar won Sliedrecht Sport in Apeldoorn van Alterno waardoor het 3-1 werd in de best-of-5-serie en Sliedrecht voor de vierde keer in de historie landskampioen werd. Door de overwinning van woensdagavond, voert Sliedrecht Sport nog altijd de ranglijst aan. Nummer 2 Eurosped won ook met 0-3 bij Apollo 8.

Heren

De heren van Sliedrecht Sport zijn door het oog van de naald gekropen bij hekkensluiter Zaanstad. De thuisploeg kwam met 2-0 voor, kreeg bij een van 2-1 in sets een matchpoint en zag het toch nog fout gaan. In de vijfde en beslissende set trok de ploeg van Paul van der Ven aan het langste eind.

Omdat Lycurgus wel met 3-0 won van Orion, is de Groningse koploper een punt uitgelopen ten opzichte van Sliedrecht Sport.