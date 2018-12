Maassilo tjokvol ouderen - 'Hier word ik nou blij van'

De ouderen uit Rotterdam-Zuid en Rhoon hadden het prima naar hun zin tijdens het kerstfeest in de Maassilo.

Heel veel blije gezichten dinsdagavond in de Rotterdamse Maassilo. Zo'n 350 ouderen uit Zuid en Rhoon vierden daar alvast kerst, verzorgd door een groep ondernemers. "Als je al die blije gezichten ziet, daar doe je het toch voor?"

Al tijdens het voorgerecht - gerookte zalmsnippers op een bedje van verschillende slasoorten - zit de stemming er goed in. Zanger Ger Vos zet 'que sera, sera' in een de zaal deint mee. Tachtigers dansen tussen de tafels door.

Wethouder Judith Bokhove lacht als ze het woord neemt. "Het is maar goed dat ik jeugd in mijn portefeuille heb. Jullie hebben de energie van een stel 20-jarigen." De zaal juicht.

Waxinelichtjes

Organisator Leo van Leeuwen van het gelijknamige recyclingbedrijf kijkt tevreden als het hoofdgerecht - varkenshaas met in ham en kaas gerolde witlof - door horeca-studenten wordt geserveerd. "Hier word ik nou blij van."

Vroeger werd het diner in een speeltuin-kantine in de buurt gehouden. "Ik zag de waxinelichtjes op tafel en dacht: dit kan beter", zegt Van Leeuwen.

Samen met een groep collega-ondernemers zette hij zijn schouders eronder en regelde een feest in de Maassilo. Zoveel mogelijk met gesloten beurzen. Zo zingt Ger Vos voor niks en stelt de Maassilo gratis een grote zaal beschikbaar.

De ouderen genieten, dat is duidelijk. En het eten smaakt ook. Van Leeuwen denkt ondertussen al aan volgend jaar: "Dan bestaan we vijf jaar en doen we er nog een schepje bovenop. Een extra groot jubileumfeest!"