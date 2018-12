Basketbaldames Binnenland pakken de koppositie

Door een 55-73 overwinning bij de Jolly Jumpers uit Tubbergen, hebben de basketbaldames van Binnenland de koppositie veroverd in de basketball league. De ploeg uit Barendrecht heeft nu twee punten meer dan de Loon Lions.

De overwinning van Binnenland kwam in Twente kwam geen moment in gevaar tegen de laagvlieger in de basketball league. In die competitie doet ook Solar Grasshoppers uit Katwijk mee om plek 1. Zij hebben twee punten minder dan Binnenland en speelden twee duels minder tot nu toe.