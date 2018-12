Leerdamse SGP-wethouder Arie Keppel zegt politiek vaarwel

Leerdammer Arie Keppel zet op korte termijn een punt achter zijn politieke carrière. Hij geeft de fractie van de SGP graag de ruimte om een eigen profiel te ontwikkelen, maar zal daar geen onderdeel meer van uitmaken, laat hij in een verklaring weten.

Keppel, lijsttrekker bij de laatste verkiezingen in Vijfheerenlanden, blijft nog tot het einde van het jaar aan als wethouder financiën in Leerdam. Per 1 januari gaat de Glasstad op in de fusiegemeente Vijfheerenlanden.

De SGP viel bij de formatie van een nieuw bestuur buiten de boot, onder meer omdat de partij fel tegen het toestaan van koopzondagen is.

Keppel wil in de toekomst meer tijd aan zijn vrouw en (klein)kinderen gaan besteden.