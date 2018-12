Schrijver die leefde als een beest geeft Hoboken-lezing

Hij leefde letterlijk als een beest en schreef er een boek over. De 56-jarige Brit Charles Foster had van jongs af aan al een fascinatie voor de natuur en met name voor vossen.

Hij fantaseerde hoe het zou zijn om net zo te leven als een vos en deed het. Hij likte net als de dieren het natte gras om te drinken en at insecten, wormen en sliep in de bosjes. "Een keer werd ik ontdekt door een politieman die mij in de bosjes zag liggen slapen. Ik vertelde hem dat de wereld van de grond gezien er heel interessant uitziet. De politieman dacht dat ik een of andere viezerik was en stuurde me weg."

Ook keek hij op een avond, toen hij leefde als vos, een echte vos recht in de ogen. "Er was een blik van verstandhouding tussen mij en de vos. Het leek alsof de vos begreep dat we dezelfde soort zijn. Hij keek me met enige minachting aan en liep langs me in plaats van te vluchten."

Ook leefde Foster een tijdje als Das, Edelhert en Otter. Van dat laatste dier kreeg hij een heel andere indruk dan dat hij zich had voorgesteld. "Ze zijn de hele dag druk en aan het werk en vechten met hun eigen familie om voedsel. Het zijn manische beesten en ik trek hun gedrag niet."

Foster schreef zijn ervaringen op in het boek "Leven als een Beest" en was woensdagavond de hoofdspreker op de jaarlijkse Hoboken-lezing. De lezing is vernoemd naar de familie die voorheen de villa in bezit had waar nu het Natuurhistorisch Museum is gevestigd. Het museum organiseert de lezing voor de achtste keer en nodigt ieder jaar een bijzondere Brit uit.

In zijn lezing moedigde Foster de zaal aan om de natuur in te gaan en al hun zintuigen te gebruiken. "We missen zoveel. Ga van twee meter naar nul meter en zie wat een wonderlijk ecosysteem zich pal onder je voeten bevindt."

Op de vraag als welk dier hij nog een keer zou willen leven zei Foster: "Ik wil graag nog eens naar behoren als mens leven."