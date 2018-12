Rechts wil uitleg 'COA-maatregel' AZC Beverwaard

Asielzoekers die zorgen voor overlast in het asielzoekerscentrum in de Beverwaard kunnen als straf twee weken toegang tot het AZC worden geweigerd. In die twee weken moeten ze zelf zorgen voor onderdak en voeding. De zogenoemde 'COA-maatregel' roept vragen op bij het rechterdeel van de Rotterdamse gemeenteraad.

VVD, Leefbaar Rotterdam en CDA willen van burgemeester Aboutaleb weten of deze maatregel inderdaad bestaat en hoe vaak die is toegepast. Volgens de partijen kunnen deze 'asociale asielzoekers' beter in de daarvoor bestemde 'aso-AZC's' worden geplaatst, die in Amsterdam en Hoogeveen staan.

"Ook willen we weten of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) toezicht houdt op deze mensen als ze van het AZC-terrein worden gezet. Deze maatregel is slecht voor het gevoel van veiligheid voor de bewoners van de Beverwaard", zegt raadslid Versnel (VVD). De VVD is op de maatregel gewezen door een bewoner van de Beverwaard.

De partijen willen dat burgemeester Aboutaleb er bij het Rijk op aandringt om de sanctie te stoppen.