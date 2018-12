Bonte wil 150 miljoen van Europa en Rijk voor energietransitie

Wethouder Arno Bonte heeft de Europese Commissie gevraagd om 150 miljoen euro bij te dragen aan de energietransitie in Rotterdam. Hij hoopt eenzelfde bedrag bij het Rijk op te halen. Rotterdam reserveert zelf ook 150 miljoen voor de verduurzaming.

Op de Klimaattop in het Poolse Katowice sprak de Rotterdamse wethouder met leden van de Europese Commissie. "Zij willen graag dat Europese steden voorop lopen in de vergroening, dat wil Rotterdam ook, maar daar hebben we wel hulp bij nodig."



Woensdagavond sprak hij met een raadscommissie voor het eerst inhoudelijk over het Klimaatakkoord dat hij in Rotterdam wil gaan sluiten, aan de hand van een zogenoemde Startnotitie Energietransitie.

Alle partijen in de gemeenteraad maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van die transitie. "Jan Modaal dreigt de rekening in de maag gesplitst te krijgen. Dat moeten we voorkomen. De vervuiler moet betalen en de armste Rotterdammers moeten worden ontzien", zegt raadslid Dennis Tak (PvdA).

"Ons uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar moet zijn voor iedereen. Ik merk dat alle partijen met die vraag zitten, dat knoop ik in mijn oren", reageert Bonte. In februari komt hij met een concept-raadsakkoord. Later in 2019 hoopt hij een Rotterdams Klimaatakkoord te sluiten.

De VVD vreest dat te scherpe eisen voor verduurzaming in de haven banen kan kosten. "Als banen verdwijnen, zijn we nog verder van huis. We moeten niet met een stok bedrijven de haven uitjagen", zegt raadslid Van Groningen (VVD). Zij vindt dat economische duurzaamheid belangrijker is dan een groene haven.

Daarop kreeg ze scherpe kritiek van raadslid Segers (CDA). "Kent u nog die grap van de dividendbelasting en Unilever? Die kwam niet. Het angstbeeld van vertrekkende bedrijven horen we te vaak."

"Juist door het vergroenen van de haven houden wij de haven economisch sterk", vindt wethouder Bonte. "Investeringen die we nu doen, betalen zich over twintig tot dertig jaar dubbel en dwars uit. Bedrijven die willen, zullen we ook ondersteunen, vanuit het Transitiefonds."

Begin volgend jaar spreekt de commissie opnieuw over de plannen voor het Klimaatakkoord.