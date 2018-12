EBS erkent 'opstartproblemen' ov Voorne-Putten en Rozenburg

Het regent klachten over het openbaar vervoer op Voorne-Putten en Rozenburg. Sinds zondag heeft EBS het openbaar vervoer in dat gebied overgenomen van Connexxion en is de nieuwe dienstregeling ingegaan.

EBS geeft toe dat er opstartproblemen zijn. "De klachten zijn in twee belangrijke groepen te verdelen", zegt Jasper Vermeer van EBS. "Voor een deel heeft het te maken met de nieuwe dienstregeling".

Sinds zondag rijden er meer bussen van R-net, een overkoepelend netwerk van de provincies en vervoerders dat het openbaar vervoer in de Randstad regelt. In die formule is ervoor gekozen om meer bussen op de centrale lijnen te zetten, in plaats van dat de bussen langs haltes in de wijken gaan.

"Voor sommige mensen is dat heel goed, omdat ze houden van een hogere frequentie, maar er zijn ook mensen die liever hebben dat de bus voor hun huis stopt. Zij zijn hier niet blij mee en dat horen we vaak terug", legt Vermeer uit.

Informatie

De andere groep klachten gaat over de informatieverstrekking. "Mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie en wij moeten beter ons best doen om mensen het te laten weten", zegt Vermeer.

Door opstartproblemen met de apparatuur in de bussen is bij bepaalde voertuigen aan de buitenkant niet duidelijk te zien welke buslijn aan komt rijden. "Dat vraagt van de reiziger om beter op te letten, maar dat is natuurlijk niet handig." Ook de ov-chipkaartapparatuur laat soms nog te wensen over.

Daarnaast hebben bepaalde lijnen een ander lijnnummer gekregen. "Dat is wennen voor de chauffeurs én de reizigers. In combinatie met de problemen van de apparatuur, maakt dat het extra ingewikkeld."

Kinderziektes

Volgens Vermeer gaat het openbaar vervoer op Voorne-Putten en in Rozenburg in de loop van de week al een stuk beter dan sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling, afgelopen zondag. "We doen er alles aan om de bussen te laten rijden en zo min mogelijk te laten uitvallen. Dat gaat op zich vrij goed."

Op dit moment hoopt hij op coulance van de reiziger. "We vragen nog een klein beetje geduld en doen er alles aan om het zo snel mogelijk voor elkaar te hebben. Ik durf de hoop uit te spreken dat begin volgende week de grootste 'kinderziektes' voorbij zijn", besluit hij.