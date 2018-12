Fransman opgepakt na achtervolging op A16

De politie heeft woensdagavond na een achtervolging een 34-jarige Fransman opgepakt voor drugsbezit. De achtervolging begon bij Dordrecht en eindigde in Brabant, bij Bergen op Zoom.

De man negeerde op de A16 een stopteken bij benzinestation Zuidpunt, vlakbij de Moerdijkbrug. Op zijn vlucht gooide hij twee pakketjes uit het raam.

Bij Bergen op Zoom lukte de politie het om de auto met de vluchtende Fransman een tikje te geven, zodat hij in de berm terecht kwam. In zijn auto lag een halve kilo hennep. In de gedumpte pakketjes zaten cocaïne en heroïne.