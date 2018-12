Politie en havenmedewerkers staken: '67 jaar, dat houdt geen hond vol'

Het is vijf voor twaalf, vinden ze in de haven en bij de politie. Daarom houden ze donderdag om 11:55 uur op de Maasvlakte een protestactie tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Peter de Haan is nu 64 en heeft jarenlang in de haven gewerkt. Zijn lichaam is na al die jaren op. "Vijftien jaar geleden kreeg ik al rugklachten. Ik werd geopereerd aan een hernia, maar die operatie is mislukt. Toen was het eigenlijk over."

Het werk in de haven is zwaar. "De ploegendiensten zorgen ervoor dat je slechter slaapt. Je bioritme raakt verstoord. Na een paar jaar krijg je slaapproblemen omdat je 's nachts werkt. Dat gaat je opbreken. Je eet niet meer goed, vaak pak je 's nachts een snelle hap. Ik heb er diabetes van gekregen. Het is vastgesteld dat je zes à acht jaar minder leeft."

Bijna stoppen

Ondertussen is Peter 64 en door een goede regeling met zijn werkgever, werkt hij al twee jaar de helft van zijn normale uren. Als hij 65 wordt, mag hij helemaal stoppen.

De havenwerker is heel blij dat hij na zijn 62e minder mocht gaan werken en over een paar maanden helemaal stopt. "Ik had er niet aan moeten denken dat ik nog vijf jaar had moeten werken, dat had ik niet gered. 67 jaar, zeker in zware beroepen, dat houdt geen hond vol."

Alhoewel donderdag zo'n zeshonderd man op de Maasvlakte staat, vindt Peter de actie te klein. "Ik snap niet dat de rest van Nederland dit allemaal over zich heen laat gaan. Zeker in een zwaar beroep kan 67 gewoon niet. Nederland zou eens massaal de straat op moeten gaan."

Uniek

De actie duurt donderdag precies 66 minuten, de huidige AOW-leeftijd. Het is uniek dat de politiebonden en FNV Havens samenwerken. "De politiebonden en FNV Havens zijn ieder op hun eigen manier al een tijdje bezig om bij de politiek aan te dringen op het bevriezen of het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd", zegt Niek Stam van FNV Haven. "Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat we onze krachten een keer bundelen."