Honderden mensen voeren actie op de Maasvlakte tegen verhoging AOW-leeftijd

Het terrein van ECT op de Maasvlakte is donderdagmiddag gevuld met een paar honderd mensen. Havenwerkers en politiemensen voeren daar samen actie tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Ook vertegenwoordigers van onder meer het stadsvervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, brandweer en defensie zijn aanwezig.

De actie begon om 11:55 uur, omdat het volgens de bonden ook daadwerkelijk vijf voor twaalf is. Ze vinden dat mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid moeten krijgen om op 66-jarige leeftijd te stoppen. De werkonderbreking duurt daarom 66 minuten.

In die tijd worden er diverse toespraken gehouden. Volgens verslaggever Chantal Quak, die bij de actie aanwezig is, is de sfeer "best gezellig".



Een van de actievoerders is Peter den Haan. Hij is inmiddels 64 en werkte jarenlang in de Rotterdamse haven. "De ploegendiensten zorgen ervoor dat je slechter slaapt. Je bioritme raakt verstoord", vertelde hij donderdagochtend op Radio Rijnmond.

"Na een paar jaar krijg je slaapproblemen omdat je 's nachts werkt. Dat gaat je opbreken. Je eet niet meer goed, vaak pak je 's nachts een snelle hap. Ik heb er diabetes van gekregen. Het is vastgesteld dat je zes à acht jaar minder leeft."



Handen ineen

De politiebonden en FNV Havens hebben sinds vorige maand de handen ineen geslagen tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Beide partijen zijn al langer bezig om bij de politiek aan te dringen op het terugdraaien of bevriezen van de maatregel.