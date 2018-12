Deel dit artikel:













Drietal steelt pinpas van 69-jarige Rotterdammer

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, wordt donderdagavond onder meer aandacht besteed aan een diefstal in het appartementencomplex New Orleans op de Wilhelminapier in Rotterdam.

Een 69-jarige man uit Rotterdam werd op 14 september slachtoffer van deze diefstal. Zonder dat het slachtoffer het door had, wisten twee mannen zijn pincode af te kijken. Even later stalen ze zijn pas. Een derde handlangster pinde een fors bedrag.

Straatroof Bureau Rijnmond besteedt donderdag ook aandacht aan een straatroof in Rotterdam-Alexander. Een 19-jarige jongen uit Rotterdam had vanwege zijn goede resultaten op school een Louis Vuitton-tas van zijn oma en moeder gekregen. Daar heeft hij weinig plezier van gehad, want op 11 oktober om 15:30 uur moest hij onder druk de tas afgeven bij een straatroof. Inbraak Bij een inbraak op de Voorhaven op 12 augustus in Rotterdam-Delfshaven zijn diverse pasjes, een fiets en een fietskar gestolen. Met één van de gestolen passen is onder meer contactloos gepind bij een tankstation aan de Tjalklaan in Rotterdam. De politie heeft haarscherpe beelden, waarop de daders te zien zijn. Overval Een 76-jarige man uit Rotterdam-Feijenoord werd begin november in zijn woning aan de Valkeniersweg overvallen. Twee mannen drongen het huis binnen en sloegen het slachtoffer. Na deze daad gingen de daders er met een onbekend geldbedrag vandoor. Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.