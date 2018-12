Bankstel, matrassen en kussens aangetroffen op de A15

Rijkswaterstaat heeft donderdagmorgen meerdere spullen van de A15 bij Papendrecht gehaald. Het ging om een bankstel, twee matrassen en wat kussens.

De spullen kwamen op de vluchtstrook terecht, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Die zijn nu voor de zekerheid even over de vangrail gegooid, zodat ze geen gevaar zijn voor het verkeer. Ze worden later weggehaald.

De camerabeelden zijn bekeken, maar het is nog een groot raadsel wie de spullen heeft verloren. Er is dan ook niemand aangehouden of beboet.