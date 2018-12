Deel dit artikel:













Playlist Muziek voor Volwassenen 15-12-2018 muziek-voor-volwassenen-01

Album van de Week is "She Remembers Everything" van Rosanne Cash.

In deze aflevering veel American Soul van o.a. Sam Cooke, Bobby Marchan en Lee Dorsey. Documenten: PlaylistDerksen181215