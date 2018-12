Pup met gebroken pootje gedumpt in Rotterdam-Zuid

Een voorbijganger heeft in het riet langs de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid een jonge hond van vier maanden gevonden met een gebroken poot. De Dierenbescherming is op zoek naar een arts die nog een manier weet om het achterpootje van de pup te sparen.

De Amerikaanse Staffordshireterriër heeft het pootje vermoedelijk al een maand geleden gebroken. Het dier is ondervoed, niet gechipt en ook niet als vermist opgegeven.

De Dierenbescherming heeft de pup ondergebracht in het asiel in Spijkenisse. Daar is het dier bij een oudere hond in een ruimte gestopt. ''Dan kan hij een beetje troost vinden bij die hond'', zegt een medewerkster van de Dierenbescherming.

Omdat de breuk al een maand oud is, lijkt opereren een complexe opdracht. ''Daarom zoeken we een specialist die denkt dat de breuk nog is te helen. We moeten er niet aan denken dat het pootje moet worden geamputeerd.''

De Dierenbescherming hoopt dat de eigenaar zich alsnog meldt. Ook zoekt de organisatie mensen die geld willen overmaken om de operatie te kunnen betalen. ''Elke bijdrage is welkom.''