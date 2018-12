Schiedam zoekt pioniers voor ONS-Gebouw

Het pand van het voormalig nutsbedrijf in Schiedam moet een hotspot worden voor jonge, creatieve ondernemers. Daarbij moet duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan.

Het gebouw aan de Van Heekstraat is vooral bij de wat oudere Schiedammers bekend als ONS-Gebouw. Je kon er vroeger je gas, licht en water regelen en betalen. Openbare Nutsbedrijven Schiedam, later overgenomen door Eneco, prijkte er op de gevel.

Het ONS-Gebouw wordt van jullie, ondernemers", vertelt wethouder Minhas van Schiedam. "De raad heeft een ton beschikbaar gesteld om de belangrijkste basiszaken te realiseren zoals snel internet, verlichting en dat soort zaken".

Het Rotterdamse bedrijf Workspot is door de gemeente Schiedam ingeschakeld om via hun netwerk ondernemers te enthousiasmeren voor een plek in het ONS-Gebouw. "Zij hebben het juiste netwerk van startups en innoverende pioniers", zegt Minhas. Workspot is in Rotterdam verantwoordelijk voor het project Blue City in het voormalig Tropicana zwembad in Rotterdam.

Vliegveld

Het pand in de 's-Gravelandsepolder heeft veel voordelen qua ligging, zo denkt de gemeente. "Bovendien liggen we strategisch tussen de TU in Delft en de Erasmus in Rotterdam", aldus de Schiedamse wethouder. "Er is een snelweg in de buurt, een vliegveld, alleen de verbinding met het centrum moeten we verbeteren".

Foto's

De Rotterdamse fotograaf Jan van der Ploeg is ingeschakeld om de binnenkant van het pand alvast te pimpen. Hij maakte foto's van werkende Schiedammers die voor een deel permanent en deels tijdelijk te zien zijn aan de Van Heekstraat. Ode aan de Makers heet de serie portretten.

Ondermijning

Met het vestigen van nieuwe, bonafide ondernemers wil de gemeente de 's-Gravelandsepolder ook veiliger maken. Schiedam werkt nauw samen met Rotterdam in de strijd tegen ondermijning in dit industrieterrein en in de Spaanse Polder. "Het wordt een magneet die goede ondernemers aantrekt en de duistere zaakjes verdrijft", zegt wethouder Minhas.