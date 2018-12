Verstandelijk beperkte Elif loopt stage op het stadhuis: 'Ze gaat voor het 'echie''

Elif weet de weg in de koeling van het restaurant in het stadhuis

Broodjes smeren, smoothies bereiden en achter de kassa zitten. De verstandelijk beperkte Elif (18) loopt sinds september stage op de horeca-afdeling van het Rotterdamse stadhuis. En dan kan het zomaar voorkomen dat je de burgemeester tegenkomt.

De 18-jarige Elif zit op de A.J. Schreuderschool, voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam-IJsselmonde. Tot de zomervakantie loopt ze stage in het stadhuis. Ze vindt het fijn in de keuken en vooral het samenwerken met haar collega's bevalt haar goed. "Het is echt leuk, de collega's zijn ook leuk en gezellig", legt ze uit.

Vier dagen per week werkt Elif op de afdeling horeca. Ze is vooral bij het personeelsrestaurant te vinden. De lunch is daar altijd druk. Ze zit het liefst achter de kassa. "Dan moeten ze bij me pinnen", vertelt Elif.

Grote stap

De stap van school naar werk tijdens een stage kan groot zijn voor jongeren met een beperking, zegt Gerben Lems. Hij is de directeur van STRAS, een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt bij alledaagse zaken als wonen, werken en vrije tijd.

"Elif leert langzamer dan anderen. Maar als de werkzaamheden haar stap voor stap worden uitgelegd, kan ze prima meedraaien hier op het stadhuis", zegt Lems. "Hier moet Elif ervaring opdoen in het 'echie'. Dat kan lastig zijn. Je zit niet meer in de beschermde schoolomgeving. Het bedrijf houdt minder rekening met je vaardigheden en je tempo."

Dat heeft Elif ook gemerkt. "Soms roepen ze dat ik moet opschieten", lacht ze. "Maar ze helpen me altijd als ik iets niet kan vinden." Verder doet Elif gewoon haar werk, net als anderen. Er worden voor haar geen uitzonderingen gemaakt.

Burgemeester

Als Elif een kopje koffie brengt naar burgemeester Aboutaleb, raakt ze met hem aan de praat. Elif vertelt dat ze ervaring opdoet om zelf later in een restaurant te gaan werken. "Ik heb vroeger ook in de bediening gezeten", vertelt Aboutaleb. "Ik moest geld verdienen in een restaurant in Scheveningen. Hotdogs en patat verkopen aan Duitsers."

Niet alleen het stagelopen voor mensen met een beperking is belangrijk, zegt burgemeester Aboutaleb. "Maar ook het vinden van een baan." De burgemeester begrijpt de huivering van de werkgevers.

"Ze zeggen dan dat ze geen echte banen voor ze hebben. Maar in werkelijkheid is er werk in de kantine, in de schoonmaak of als hulp bij een secretaresse. Er is altijd wel een plek te vinden, maar je moet het wel willen", legt Aboutaleb uit. "Vaak hangt het af van de hoogste baas van een bedrijf. Als hij of zij het wil, dan gaat de organisatie mee. Dus bazen in Rotterdam: doe het en durf!"