Summerville traint mee met FC Dordrecht, maar praat niet met media

Crysencio Summerville heeft donderdag voor het eerst meegetraind met FC Dordrecht. De jonge aanvaller is wel pas na de winterstop speelgerechtigd. Interviews geeft de 17-jarige Summerville voorlopig niet. "Hij heeft veel meegemaakt de laatste weken", zegt FC Dordrecht-trainer Scott Calderwood, die doelt op het incident van enkele weken geleden bij Feyenoord onder 19 met ploeggenoot Mats Knoester.

Na een vechtpartij in de kleedkamer besloot Feyenoord Summerville te schorsen tot 1 januari en hem uit te lenen aan een andere club. Bovendien kreeg het talent een geldboete en wordt nog naar een taakstraf gekeken. Summervilles begeleiding en de staf van FC Dordrecht willen de tiener rustig brengen. "Laat hem maar lekker in de luwte gaan voetballen. Ik hoop dat hij zijn voeten laat spreken. Het is een heel mooi ventje, hij ziet er nog heel jeugdig uit, maar kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Een genot om naar die jongen te kijken", zegt Calderwood.

"Wat in het verleden is gebeurd, is vergeten", vervolgt de interim-trainer van FC Dordrecht. "Hij zal daar nog aan herinnerd worden tijdens zijn carrière, maar dat ligt ook aan hemzelf. Als hij het heel goed doet, net zoals in de jeugd van Feyenoord, denk ik dat hij snel van dat stempel af is. Jonge jongens maken wel eens verkeerde keuzes, maar je moet ze altijd weer een kans geven."