Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











David Goffin naar ABN AMRO World Tennis Tournament David Goffin - ANP

David Goffin neemt komend jaar deel aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Belg stond in 2017 nog in de finale in Ahoy, maar was toen niet opgewassen tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

In datzelfde jaar bereikte Goffin ook de eindstrijd van de ATP Finals, door in de halve finale onder andere af te rekenen met twintigvoudig Grand Slam-winnaar Roger Federer. In de finale was Grigor Dimitrov echter te sterk voor de 28-jarige Goffin. Ook de Bulgaar, dit jaar finalist in Rotterdam, is trouwens in 2019 weer in Ahoy te bewonderen. Goffin is dit jaar vanwege veel blessureleed uit de top-10 van de ATP-ranking gekelderd. Hij staat nu 22ste. In Rotterdam doet hij voor de zesde keer mee. Toernooidirecteur Richard Krajicek legde eerder onder andere Alexander Zverev, Marin Cilic, Kei Nishikori en Stan Wawrinka vast.